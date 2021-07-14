Эпидемиолог рассказал, как долго в России сохранится стабилизация заболеваемости ковидом

Фаза стабилизации заболеваемости коронавирусом, после которой пойдёт снижение, в России продлится ещё в течение июля и начала августа. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Эксперт подчеркнул, что такого развития событий можно ожидать, если россияне проявят осознанность к вакцинации и другим противоэпидемическим мерам.

"Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости", — рассказал Горелов в беседе с ТАСС.

Горелов напомнил, что эпидемиологический процесс развивается фазами и включает в себя рост, стабилизацию и снижение заболеваемости. Каждый этот этап длится порядка месяца. Однако в России ситуация осложняется тем, что карта напоминает лоскутное одеяло. Если первыми начали болеть центральные регионы и сейчас они переходят к следующей стадии, то в регионах только начальный этап. Но и там рост заболеваемости ведёт себя по-разному. В конечном итоге всё будет определяться приверженностью населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам.