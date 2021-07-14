Один человек погиб после пожара на катере в Охотском море

Один человек погиб в результате пожара на катере между мысом Куприяновский и заливом Екатерины в Охотском море. Судно принадлежит Шантарскому филиалу ФГБУ "Заповедное Приамурье". Прокуратура проверяет все обстоятельства происшествия.

"Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с поступившей информацией... По предварительным данным, на судне находились два человека, один погиб, поиск второго продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры по региону.

Сейчас катер находится на плаву в районе мыса Литке, судно уже не горит. Причины пожара устанавливаются. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает ведомство.