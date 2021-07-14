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Один человек погиб после пожара на катере в Охотском море

Причины возгорания устанавливаются, сейчас судно находится на плаву. Выяснено, что на борту было двое, второго ищут.

14 июля, 02:51
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freezing_the_waters_of_the_Sea_of_Okhotsk._Magadan.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JukoFF</a></p>

Фото © Wikipedia / JukoFF

Один человек погиб в результате пожара на катере между мысом Куприяновский и заливом Екатерины в Охотском море. Судно принадлежит Шантарскому филиалу ФГБУ "Заповедное Приамурье". Прокуратура проверяет все обстоятельства происшествия.

"Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с поступившей информацией... По предварительным данным, на судне находились два человека, один погиб, поиск второго продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры по региону.

Катер эффектно сгорел на водохранилище под Красноярском

Катер эффектно сгорел на водохранилище под Красноярском

Сейчас катер находится на плаву в районе мыса Литке, судно уже не горит. Причины пожара устанавливаются. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает ведомство.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге катер с пассажирами врезался в мост и затонул, пострадали дети. Один мужчина в результате инцидента оказался без сознания, один ребёнок с переломом ноги, у остальных ушибы и ссадины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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