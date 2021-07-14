Трихолог рассказала, сколько длится период выпадения волос после ковида
Происходят эти изменения как из-за приёма некоторых препаратов от коронавируса, так и из-за самой инфекции.
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Такое последствие коронавируса, как выпадение волос, может длиться три-четыре месяца после выздоровления, также может ухудшиться состояние ногтевых пластин. Об этом заявила врач — дерматолог-трихолог Ирина Котова.
"Оно [выпадение волос] достаточно выраженное, яркое после заболевания, но это, как правило, месяца три, максимум четыре, и затем волосы сами потихоньку восстанавливаются, даже без лечения. Профилактировать это достаточно сложно, так как всё зависит от тяжести заболевания и исходного состояния организма", — сообщила она в беседе с ТАСС.
Врач — аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер, в свою очередь, рассказала агентству, что выпадение волос и истончение ногтей может проявиться как из-за приёма некоторых препаратов от коронавируса, так и из-за самой инфекции. На клетки волосяных фолликул во время болезни влияют различные метаболические нарушения, стресс. Котова подтверждает, что остановить процессы, запущенные в организме, не сможет даже тщательно подобранный уход.
"На само выпадение мы повлиять не можем, так как у волос, например, заложена программа. Их что-то простимулировало, они выпадают. С лечением процесс восстановления просто будет быстрее идти. В отношении ногтей некоторое время стоит избегать агрессивных процедур — например, не покрывать их лаком, дать отдохнуть. Однако до тех пор, пока ногтевая пластина полностью не срастёт, чудесного восстановления также ждать не стоит", — заключила врач.
Ранее Лайф писал, что трихолог объяснила влияние стресса на выпадение волос. По её словам, проблема может развиваться по трём сценариям. Один из них врачи называют хроническим телогенным выпадением волос, когда саморегуляция организма не останавливает обильное выпадение.
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