Трихолог рассказала, сколько длится период выпадения волос после ковида

Такое последствие коронавируса, как выпадение волос, может длиться три-четыре месяца после выздоровления, также может ухудшиться состояние ногтевых пластин. Об этом заявила врач — дерматолог-трихолог Ирина Котова.

"Оно [выпадение волос] достаточно выраженное, яркое после заболевания, но это, как правило, месяца три, максимум четыре, и затем волосы сами потихоньку восстанавливаются, даже без лечения. Профилактировать это достаточно сложно, так как всё зависит от тяжести заболевания и исходного состояния организма", — сообщила она в беседе с ТАСС.

Врач — аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер, в свою очередь, рассказала агентству, что выпадение волос и истончение ногтей может проявиться как из-за приёма некоторых препаратов от коронавируса, так и из-за самой инфекции. На клетки волосяных фолликул во время болезни влияют различные метаболические нарушения, стресс. Котова подтверждает, что остановить процессы, запущенные в организме, не сможет даже тщательно подобранный уход.

"На само выпадение мы повлиять не можем, так как у волос, например, заложена программа. Их что-то простимулировало, они выпадают. С лечением процесс восстановления просто будет быстрее идти. В отношении ногтей некоторое время стоит избегать агрессивных процедур — например, не покрывать их лаком, дать отдохнуть. Однако до тех пор, пока ногтевая пластина полностью не срастёт, чудесного восстановления также ждать не стоит", — заключила врач.