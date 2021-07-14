В Венесуэле заявили о связи убийства президента Гаити и покушения на Мадуро
Охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению 2018 года, заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
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Охранная компания CTU Security, которая, по предварительным данным, связана с людьми, убившими президента Гаити Жовенеля Моиза, причастна к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
"У нас есть информация, что эта охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению на Николаса Мадуро <...> 4 августа 2018 года", — сказал Родригес на пресс-конференции.
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Напомним, в августе 2018 года во время парада, на котором находился президент Венесуэлы, направилось несколько дронов с взрывчаткой. В результате взрыва ранения получили несколько гвардейцев, а глава государства не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, что лидера Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. Стало также известно, что авиабилеты для подозреваемых в убийстве президента Гаити купила компания из США. Полиция Колумбии в связи с этим обратилась за помощью к американскому бюро Интерпола. Как выяснилось, один из участников убийства президента Гаити оказался связан с силовыми структурами США. До этого сообщалось, что полиция задержала предполагаемого координатора операции.
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