В Венесуэле заявили о связи убийства президента Гаити и покушения на Мадуро

Охранная компания CTU Security, которая, по предварительным данным, связана с людьми, убившими президента Гаити Жовенеля Моиза, причастна к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

"У нас есть информация, что эта охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению на Николаса Мадуро <...> 4 августа 2018 года", — сказал Родригес на пресс-конференции.