В Минспорте назвали сроки назначения нового главного тренера российской сборной по футболу

Назначить нового главного тренера российской сборной по футболу планируют до сентября текущего года, то есть до начала отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учётом традиций и современных тенденций отечественного футбола", — сказал Матыцин.