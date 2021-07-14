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В МИД объяснили, почему Москва ведёт контакты с талибами

Замир Кабулов подчеркнул, что РФ может разговаривать с любой из сил в Афганистане.

14 июля, 05:22
<p>Представители делегации движения "Талибан" Шахабуддин Делавар и Латиф Мансур — на пресс-конференции в Москве. Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС</p>

Представители делегации движения "Талибан" Шахабуддин Делавар и Латиф Мансур — на пресс-конференции в Москве. Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва ранее предупреждала, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США, поэтому семь лет назад начала налаживать контакты с "Талибаном"*. Это было необходимо России, чтобы доносить до представителей движения свои озабоченности в сфере безопасности в регионе. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Давайте вернёмся к большим стратегическим итогам событий в Афганистане. Ещё несколько лет назад там была сеть американских военных баз, и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имело, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим всё сказано", — цитирует Кабулова РИА "Новости".

По его словам, сейчас Москве было бы трудно выстраивать диалог с талибами, если бы контакты не установились ранее. Кабулов подчеркнул, что Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане.

Талибы попросили Россию отменить санкции против движения

Талибы попросили Россию отменить санкции против движения

Напомним, делегация движения талибов посетила Россию 8–9 июля. В Кремле заявили, что переговоры с представителями движения "Талибан", состоявшиеся в Москве, необходимы для достижения мира и президент РФ в курсе проведения таких контактов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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