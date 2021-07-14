Власти Москвы рассказали, сколько врачей уже сделало прививку от ковида
По словам Анастасии Раковой, работники соцучреждений, учителя и медики, как никто другой, понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих.
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На сегодняшний день в Москве от коронавируса привито почти 70% работников больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения. Такие данные привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом. И наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и, как никто другой, понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих", — отметила Ракова.
Напомним, в ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых категорий граждан. Первым таким субъектом стала Москва. Сделать прививку можно в 119 центрах на базе поликлиник, а также в 45 павильонах "Здоровая Москва". Они работают до 22:00. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, ежедневно в столице прививается около 110 тысяч человек, в ближайшее время число вакцинированных может достичь 3,5 млн.
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