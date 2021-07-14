Власти Москвы рассказали, сколько врачей уже сделало прививку от ковида

На сегодняшний день в Москве от коронавируса привито почти 70% работников больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения. Такие данные привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом. И наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и, как никто другой, понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих", — отметила Ракова.