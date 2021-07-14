АвтоВАЗ снова остановил сборку популярных моделей из-за нехватки комплектующих

АвтоВАЗ на день остановит выпуск популярных Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на один день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара", — проинформировали в пресс-службе АвтоВАЗа.

В компании также уточнили, что оплата сотрудникам будет произведена в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 от среднего заработка. Также вероятно, что день простоя никак не повлияет на доступность машин в дилерских центрах. Стоит отметить, что это уже третья приостановка конвейера за лето из-за нехватки комплектующих.

Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ отзывает 15 тысяч автомобилей Lada Granta и Lada 4x4 из-за возможного дефекта. За работу по замене неполадок владельцам доплачивать не придётся.