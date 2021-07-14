Тобольский депутат на Mercedes сбил полицейского

Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин на своём автомобиле Mercedes сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места происшествия. При этом сам народный избранник уверяет, что за рулём был не он, а его сын.

По данным источника Лайфа, вечером 13 июля Вакарина остановили на трассе вблизи Тобольска за выезд на встречку. Инспекторы заподозрили, что водитель был пьян. При проверке документов депутат начал вести себя агрессивно, выхватил телефон, а затем резко дал по газам, сбил полицейского и уехал. Пострадавший лейтенант отделался ссадинами и ушибами.

Сам депутат Вакарин опроверг Ura.ru эту информацию. Он заявил, что находится в командировке, а за рулём "мерседеса" был его сын.

"Его только что выписали из больницы с коронавирусом на домашнюю обсервацию. На машине он ехал за лекарствами. По дороге сына остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Он уже собрался уезжать, но сотрудник ГИБДД начал что-то спрашивать. Видимо, забыл что-то. Автоинспектор запнулся и упал. Машины он не касался", — заявил Вакарин.