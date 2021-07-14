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"Под враньё развалили страну": Пушков оценил слова Кучмы об обмане украинского народа

Важное признание экс-главы Незалежной может пролить свет на то, какими соображениями руководствуются украинские власти, уверен сенатор.

14 июля, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, ZUMA / Sergii Kharchenko</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, ZUMA / Sergii Kharchenko

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости 30 лет назад.

По словам сенатора, Кучма сделал важное признание. Оно, как полагает Пушков, способно пролить свет на то, какими соображениями руководствуются украинские власти.

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"Тотальное враньё стало главным инструментом майдана. Под враньё развалили страну", — написал Пушков в "Твиттере".

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Ранее Кучма рассказал, как украинцев обманом призывали к независимости в 1991 году. По словам политика, за принятые решения рассчитываются не те, кто их осуществил. Получив независимость, Незалежная растратила человеческий потенциал, уверен экс-президент.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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