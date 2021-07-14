"Под враньё развалили страну": Пушков оценил слова Кучмы об обмане украинского народа
Важное признание экс-главы Незалежной может пролить свет на то, какими соображениями руководствуются украинские власти, уверен сенатор.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, ZUMA / Sergii Kharchenko
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости 30 лет назад.
По словам сенатора, Кучма сделал важное признание. Оно, как полагает Пушков, способно пролить свет на то, какими соображениями руководствуются украинские власти.
"Тотальное враньё стало главным инструментом майдана. Под враньё развалили страну", — написал Пушков в "Твиттере".
Ранее Кучма рассказал, как украинцев обманом призывали к независимости в 1991 году. По словам политика, за принятые решения рассчитываются не те, кто их осуществил. Получив независимость, Незалежная растратила человеческий потенциал, уверен экс-президент.
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