Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости 30 лет назад.

По словам сенатора, Кучма сделал важное признание. Оно, как полагает Пушков, способно пролить свет на то, какими соображениями руководствуются украинские власти.

"Тотальное враньё стало главным инструментом майдана. Под враньё развалили страну", — написал Пушков в "Твиттере".