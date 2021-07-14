Песков: Процесс продвижения российских вакцин сталкивается с политизированным подходом
По словам представителя Кремля, Москва категорически против политизации всего, что связано с препаратами от ковида.
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Россия не занимается политизацией ситуации с вакцинами от коронавируса, а вот процесс продвижения отечественных вакцин за рубежом зачастую сталкивается с политизированным подходом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москва и Пекин якобы политизируют вопрос поставок вакцин.
"Мы неоднократно говорили, что сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. Считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем крайне негативно", — сказал представитель Кремля.
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А ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не советует странам Евросоюза признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Он напомнил, что в ЕС признают четыре препарата. Позже он же высказал сожаление, что Греция разрешила въезд на свою территорию туристам, привитым российским и китайским препаратами.
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