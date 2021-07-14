Песков: Процесс продвижения российских вакцин сталкивается с политизированным подходом

Россия не занимается политизацией ситуации с вакцинами от коронавируса, а вот процесс продвижения отечественных вакцин за рубежом зачастую сталкивается с политизированным подходом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москва и Пекин якобы политизируют вопрос поставок вакцин.

"Мы неоднократно говорили, что сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной. Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. Считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем крайне негативно", — сказал представитель Кремля.