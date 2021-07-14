Песков заявил, что Путин пока не планирует писать новые статьи о республиках бывшего СССР

Напомним, на днях была опубликована статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.