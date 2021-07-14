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Песков заявил, что Путин пока не планирует писать новые статьи о республиках бывшего СССР

Ранее на сайте Кремля была опубликована статья главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев".

14 июля, 10:27

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о планах Владимира Путина написать новые статьи о ситуации в бывших республиках СССР после того материала, который касался Украины.

"Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время", — отметил представитель Кремля.

Путин рассказал, кому адресована его статья об Украине

Путин рассказал, кому адресована его статья об Украине

Напомним, на днях была опубликована статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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