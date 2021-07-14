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В Питере "человек-паук" под наркотиками завис на проводах

В итоге всё закончилось хорошо, "спайдермена" благополучно вернули на землю. После инцидента его доставили в больницу.

14 июля, 09:59

"Человек-паук" под наркотиками застрял на проводах между пятиэтажками в Петербурге. Видео © Соцсети

Минувшим вечером в Невском районе Петербурга местные жители заметили "человека-паука". Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, решил перелезть по проводам с крыши одной пятиэтажки на другую, но что-то пошло не так и он завис между домами.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что спасатели МЧС помогают молодому человеку выбраться из ловушки. В итоге всё закончилось хорошо и "спайдермена" благополучно вернули на землю.

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Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В региональном МЧС Лайфу заявили, что "человеком-пауком" оказался мужчина 1980 года рождения. После инцидента его доставили в больницу. По предварительным данным, захотевший экстрима петербуржец находился в состоянии наркотического опьянения.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге мужчина избил молодого человека, по ошибке приняв его за наркомана. Напавший попытался откупиться тремя тысячами рублей, но парня этот расклад не устроил. У пострадавшего от полученных травм началась лихорадка, развились нагноения и воспалились лимфоузлы, держалась температура. "Он меня буквально пытал", — заявил Алексей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Райля Гареева
Райля Гареева

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