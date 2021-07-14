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Apple представила аккумулятор-магнит для iPhone 12

Ёмкость беспроводного пауэрбанка составляет около 1460 мАч. Устройство работает со смартфонами, поддерживающими стандарт Qi.

14 июля, 09:49
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Фото © Apple

Apple представила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Аксессуар можно увидеть на сайте компании. В России его планируют продавать за 9490 рублей, устройство станет доступно для покупки в ближайшем будущем.

Компактный аккумулятор MagSafe подключается одним касанием. Интуитивно простой в использовании, он позволяет подзаряжаться на ходу. Встроенные магниты плотно фиксируют устройство на задней панели iPhone 12 или iPhone 12 Pro, и смартфон быстро заряжается.

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MagSafe-батарейку можно заряжать мощностью до 20 Вт. Сам же аккумулятор питает iPhone 12 на мощности до 15 Вт при условии, что батарея подключена к адаптеру.

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Ёмкость аккумулятора составляет примерно 1460 мАч. Этого достаточно для полной зарядки iPhone 12 mini.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила производство одной из моделей iPhone из-за низкого спроса. Компания пытается сбыть все складские остатки устройства перед выпуском нового гаджета.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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