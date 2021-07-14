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Джабаров оценил заявление о диалоге Москвы с талибами

Ранее в МИД объяснили, почему РФ ведёт контакты с представителями движения.

14 июля, 09:40

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом прокомментировал слова спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова о том, почему Москва ведёт контакт с представителями движения "Талибан"*.

"Кабулов — опытнейший политик, он прекрасно знает ситуацию в этом регионе... Конечно, внимательно отслеживаем ситуацию на южных границах ОДКБ. Будем смотреть, как исполнят талибы свои обещания не пересекать границы соседних стран севернее от Афганистана. И если будут малейшие попытки пересечь внешнюю границу ОДКБ, то Россия выполнит свои союзнические обязательства... Надеемся, что этого не произойдёт", — отметил Джабаров.

Талибы на переговорах в Москве заявили, что не планируют силовой захват Афганистана

Талибы на переговорах в Москве заявили, что не планируют силовой захват Афганистана

Напомним, ранее Замир Кабулов рассказал, почему Москва налаживает контакты с "Талибаном". По его словам, это было необходимо России, чтобы доносить до представителей движения свои озабоченности в сфере безопасности в регионе.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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