Джабаров оценил заявление о диалоге Москвы с талибами

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом прокомментировал слова спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова о том, почему Москва ведёт контакт с представителями движения "Талибан"*.

"Кабулов — опытнейший политик, он прекрасно знает ситуацию в этом регионе... Конечно, внимательно отслеживаем ситуацию на южных границах ОДКБ. Будем смотреть, как исполнят талибы свои обещания не пересекать границы соседних стран севернее от Афганистана. И если будут малейшие попытки пересечь внешнюю границу ОДКБ, то Россия выполнит свои союзнические обязательства... Надеемся, что этого не произойдёт", — отметил Джабаров.

Напомним, ранее Замир Кабулов рассказал, почему Москва налаживает контакты с "Талибаном". По его словам, это было необходимо России, чтобы доносить до представителей движения свои озабоченности в сфере безопасности в регионе.