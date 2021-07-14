Лайф узнал о состоянии заразившейся коронавирусом Ирины Алфёровой

Состояние народной артистки России Ирины Алфёровой, ранее заболевшей коронавирусом, улучшилось, её планируют выписать из больницы. Об этом в разговоре с Лайфом сообщил художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Я с ней разговаривал вчера, и очень хорошо и нормально она говорит. Говорит также, что она с каждым днём выздоравливает", — рассказал Райхельгауз.

По его словам, Алфёрова останется в больнице на какое-то время, чтобы побыть рядом со своим мужем, актёром Сергеем Мартыновым. Супругов разместили в одной палате. Как объяснил Райхельгауз, состояние Мартынова "не очень хорошее, но тоже есть улучшения".