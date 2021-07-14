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Лайф узнал о состоянии заразившейся коронавирусом Ирины Алфёровой

Артистка находится в одной палате со своим мужем Сергеем Мартыновым. Он чувствует себя не очень хорошо, однако врачи заметили улучшения.

14 июля, 09:35
<p>Фото © ТАСС / Ольга Зиновская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Состояние народной артистки России Ирины Алфёровой, ранее заболевшей коронавирусом, улучшилось, её планируют выписать из больницы. Об этом в разговоре с Лайфом сообщил художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Я с ней разговаривал вчера, и очень хорошо и нормально она говорит. Говорит также, что она с каждым днём выздоравливает", — рассказал Райхельгауз.

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По его словам, Алфёрова останется в больнице на какое-то время, чтобы побыть рядом со своим мужем, актёром Сергеем Мартыновым. Супругов разместили в одной палате. Как объяснил Райхельгауз, состояние Мартынова "не очень хорошее, но тоже есть улучшения".

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Ранее с коронавирусом был госпитализирован актёр Михаил Боярский. 71-летний артист болеет уже седьмой день, при этом, по его собственным словам, чувствует себя нормально.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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