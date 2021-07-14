Состояние основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова по-прежнему остаётся крайне тяжёлым. Об этом рассказала его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Дела очень плохо, но я не буду подробности говорить, мне сын запретил. Я буду говорить то, что говорит горячая линия", — сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".