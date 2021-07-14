"Очень плохо": Жена рассказала об ухудшении состояния госпитализированного с ковидом Петра Мамонова
По словам Ольги, 70-летний супруг находится в Коммунарке уже 18 дней. Артист до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Пётр Мамонов. Фото © Instagram / petr.mamonov
Состояние основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова по-прежнему остаётся крайне тяжёлым. Об этом рассказала его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"Дела очень плохо, но я не буду подробности говорить, мне сын запретил. Я буду говорить то, что говорит горячая линия", — сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".
По словам Ольги, 70-летний супруг находится в Коммунарке уже 18 дней и до сих пор подключён к аппарату ИВЛ. В беседе с телеканалом "360" женщина призналась, что Мамонову с каждым днём "всё хуже и хуже".
Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. Однако ранее Ольга Мамонова рассказала, что её мужу вновь стало хуже.
Комментариев: 0