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"Очень плохо": Жена рассказала об ухудшении состояния госпитализированного с ковидом Петра Мамонова

По словам Ольги, 70-летний супруг находится в Коммунарке уже 18 дней. Артист до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

14 июля, 07:56
<p>Пётр Мамонов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BGWTP2eo4bi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">petr.mamonov</a></p>

Пётр Мамонов. Фото © Instagram / petr.mamonov

Состояние основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова по-прежнему остаётся крайне тяжёлым. Об этом рассказала его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Дела очень плохо, но я не буду подробности говорить, мне сын запретил. Я буду говорить то, что говорит горячая линия", — сказала она в беседе с телеканалом "Звезда".

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По словам Ольги, 70-летний супруг находится в Коммунарке уже 18 дней и до сих пор подключён к аппарату ИВЛ. В беседе с телеканалом "360" женщина призналась, что Мамонову с каждым днём "всё хуже и хуже".

Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. Однако ранее Ольга Мамонова рассказала, что её мужу вновь стало хуже.

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Наталья Исакова
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