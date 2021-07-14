В Крыму третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших ковидом

В Крыму третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по количеству случаев коронавируса — за 13 июля выявлено 375 заболевших. Так, 11 июля инфицированных было 368, а 12 июля — 371.

"Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, семь случаев — завозные из-за рубежа", — уточнил глава региона Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Крыма отметил, что число выздоровевших за сутки составляет 553 человека, а за весь период — 46 157 человек. Во избежание ухудшения эпидобстановки Аксёнов призвал местных жителей соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при посещении публичных мест — в частности, при поездках в общественном транспорте или на такси.