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В Крыму третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших ковидом

Во избежание ухудшения ситуации глава региона призвал жителей соблюдать дистанцию и масочный режим при посещении публичных мест — в частности, при поездках в общественном транспорте и на такси.

14 июля, 07:40

Фото © Pixabay

В Крыму третьи сутки подряд фиксируется антирекорд по количеству случаев коронавируса — за 13 июля выявлено 375 заболевших. Так, 11 июля инфицированных было 368, а 12 июля — 371.

"Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, семь случаев — завозные из-за рубежа", — уточнил глава региона Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Глава Крыма отметил, что число выздоровевших за сутки составляет 553 человека, а за весь период — 46 157 человек. Во избежание ухудшения эпидобстановки Аксёнов призвал местных жителей соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при посещении публичных мест — в частности, при поездках в общественном транспорте или на такси.

Накануне Аксёнов ужесточил коронавирусные ограничения в шести районах Крыма. Запреты коснулись работы караоке-клубов, кальянных, фуд-кортов в торговых центрах. Также с 13 июля нельзя проводить массовые мероприятия и оказывать услуги на фуд-кортах (за исключением работы навынос и доставки).

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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