Рыжий из "Иванушек" привился от коронавируса в Иннополисе

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов привился от коронавируса в городе Иннополисе в Республике Татарстан. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Музыкант воспользовался возможностью позаботиться о своём здоровье во время посещения республики и прошёл вакцинацию в одном из медицинских центров. Каким именно препаратом певец сделал прививку, не уточняется. Для артиста также провели экскурсию по городу высоких технологий.