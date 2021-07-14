Рыжий из "Иванушек" привился от коронавируса в Иннополисе
Певцу, который приехал в Татарстан с гостевым визитом, также провели экскурсию по городу высоких технологий.
Фото © Пресс-служба Минздрава Татарстана
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов привился от коронавируса в городе Иннополисе в Республике Татарстан. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Музыкант воспользовался возможностью позаботиться о своём здоровье во время посещения республики и прошёл вакцинацию в одном из медицинских центров. Каким именно препаратом певец сделал прививку, не уточняется. Для артиста также провели экскурсию по городу высоких технологий.
Ранее сообщалось, что 71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и его близких, отметили власти.
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