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В России предложили запретить детям купаться без спасательных жилетов

По мнению автора инициативы, чаще всего в группе риска находятся ребята в возрасте до шести лет. Даже на мелководном участке у них не всегда есть необходимые навыки плавания, чтобы выбраться на берег.

14 июля, 07:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России необходимо ввести обязательное использование спасательных жилетов для детей при посещении водоёмов. С соответствующей инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

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Общественник отметил, что летом в СМИ зашкаливает количество публикаций о гибели несовершеннолетних во время купания в водоёмах. При этом чаще всего в группе риска находятся дети до шести лет. Даже на мелководном участке, как подчеркнул Курдесов, у ребят данного возраста не всегда есть необходимые навыки плавания, которые помогут самостоятельно выбраться на берег. Вместе с тем нередки случаи, когда взрослые, бросившиеся на помощь ребёнку, сами уходят под воду.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоёмов, а также варианты административной ответственности за игнорирование данного правила взрослыми", — цитирует RT текст письма.

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Ранее россиян предупредили о последствиях купания в запрещённых местах. По словам специалиста, если у человека нет возможности проверить наличие водоёма в перечне разрешённых для купания на сайте Роспотребнадзора, стоит обратить внимание на состояние прибрежной полосы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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