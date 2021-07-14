В России предложили запретить детям купаться без спасательных жилетов

В России необходимо ввести обязательное использование спасательных жилетов для детей при посещении водоёмов. С соответствующей инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Общественник отметил, что летом в СМИ зашкаливает количество публикаций о гибели несовершеннолетних во время купания в водоёмах. При этом чаще всего в группе риска находятся дети до шести лет. Даже на мелководном участке, как подчеркнул Курдесов, у ребят данного возраста не всегда есть необходимые навыки плавания, которые помогут самостоятельно выбраться на берег. Вместе с тем нередки случаи, когда взрослые, бросившиеся на помощь ребёнку, сами уходят под воду.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоёмов, а также варианты административной ответственности за игнорирование данного правила взрослыми", — цитирует RT текст письма.