Вильфанд: Бархатный сезон на курортах России будет короче, чем в 2020 году

Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет на две недели короче, чем в 2020 году, когда туристы продолжали купаться до конца октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В прошлом году оно [море] было супертёплое. Прогрелись деятельные слои моря, и оно очень долго отдавало своё тепло. Фактически до 20 октября был бархатный сезон. В этом году будет обычный бархатный сезон — где-то до первой декады октября", — цитирует его ТАСС.

В этом году интенсивно прогреться морю помешали циклоны, которые обрушились на Крым и Кубань в июне и июле. Сейчас температура моря на курортах России составляет в среднем +24 градуса.

Напомним, в последние недели на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон произошёл в середине июня, это привело к подтоплению Керчи. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Второй мощный циклон обрушился 4 июля на Бахчисарайский район на юго-западе полуострова.