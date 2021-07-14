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Вильфанд: Бархатный сезон на курортах России будет короче, чем в 2020 году

В этом году интенсивно прогреться морю помешали циклоны, которые обрушились на Крым и Кубань в июне и июле.

14 июля, 06:54

Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет на две недели короче, чем в 2020 году, когда туристы продолжали купаться до конца октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В прошлом году оно [море] было супертёплое. Прогрелись деятельные слои моря, и оно очень долго отдавало своё тепло. Фактически до 20 октября был бархатный сезон. В этом году будет обычный бархатный сезон — где-то до первой декады октября", — цитирует его ТАСС.

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В этом году интенсивно прогреться морю помешали циклоны, которые обрушились на Крым и Кубань в июне и июле. Сейчас температура моря на курортах России составляет в среднем +24 градуса.

Напомним, в последние недели на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон произошёл в середине июня, это привело к подтоплению Керчи. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Второй мощный циклон обрушился 4 июля на Бахчисарайский район на юго-западе полуострова.

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На Кубань тоже обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС объявили в шести муниципалитетах Краснодарского края. Из-за схода селей и скопления воды перекрыли федеральные трассы. Купание на пляжах на побережье было временно запрещено.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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