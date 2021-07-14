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Карманов: Если человек талантлив, то не важно, мальчик это или девочка

По словам главы Фонда культурных инициатив, новая этика, диктующая "справедливое" распределение ролей, в искусстве невозможна, потому что творчество должно быть свободным.

14 июля, 07:01

Карманов: Если человек талантлив, то не важно, мальчик это или девочка

Видео © LIFE

Глава Фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал о миллиардных грантах, которые будут выделяться на поддержку людей, занимающихся творчеством. Этой теме посвящён новый выпуск шоу "Дайте сказать". По словам Карманова, на что точно не будут обращать внимания эксперты, так это на пол конкурсанта: если человек талантливый, то у него есть шансы победить независимо от гендера.

Глава Фонда культурных инициатив: Мы с нетерпением ждём дерзких идей

Глава Фонда культурных инициатив: Мы с нетерпением ждём дерзких идей

"То, что вы говорите [о дискриминации женщин в искусстве], для меня абсолютно дико. Я считаю, что если человек талантливый, то он талантливый — не важно, мальчик или девочка, какая разница", — рассуждает гость нашей студии.

Карманов добавил, что новая этика, диктующая "справедливое" распределение ролей, в искусстве невозможна, потому что творчество должно быть свободным.

Глава Фонда культурных инициатив: Был бы этот проект раньше, я бы, может, стал рок-музыкантом

Глава Фонда культурных инициатив: Был бы этот проект раньше, я бы, может, стал рок-музыкантом

О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов был назначен гендиректором фонда 7 июня.

Как государство поддерживает креативных людей нашей страны — смотрите в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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