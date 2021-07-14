Германия и США достигли прогресса в вопросах реализации "Северного потока – 2". Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

"За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям", — передаёт слова министра DPA.

При этом Маас не стал уточнять, удастся ли достичь какого-то консенсуса после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Он добавил, что Германия видит свою цель и достигнет её. Каких-то конкретных сроков министр тоже не привёл.

Напомним, Байден намерен обсудить с Меркель "Северный поток – 2" на встрече в Вашингтоне. Политики проведут переговоры уже завтра, 15 июля. В Белом доме отметили, что американский глава всё ещё считает газопровод "плохой сделкой".

А ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину. Президент отметил, что "нормандский формат" является политической площадкой и обсуждать на ней коммерческие проекты, включая "Северный поток – 2", невозможно.