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"Сблизились по многим позициям": Глава МИД Германии сообщил о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку – 2"

При этом Хайко Маас не стал уточнять, удастся ли достичь какого-то консенсуса после встречи Меркель и Байдена. Он добавил, что немецкая сторона видит свою цель и достигнет её.

14 июля, 07:00
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/installing-a-microtunnel-near-lubmin-752/?page=9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a></p>

Фото © Nord Stream 2

Германия и США достигли прогресса в вопросах реализации "Северного потока – 2". Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

"За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям", — передаёт слова министра DPA.

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При этом Маас не стал уточнять, удастся ли достичь какого-то консенсуса после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Он добавил, что Германия видит свою цель и достигнет её. Каких-то конкретных сроков министр тоже не привёл.

Напомним, Байден намерен обсудить с Меркель "Северный поток 2" на встрече в Вашингтоне. Политики проведут переговоры уже завтра, 15 июля. В Белом доме отметили, что американский глава всё ещё считает газопровод "плохой сделкой".

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А ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину. Президент отметил, что "нормандский формат" является политической площадкой и обсуждать на ней коммерческие проекты, включая "Северный поток – 2", невозможно.

Проект газопровода "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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