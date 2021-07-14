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Михаила Боярского госпитализировали с ковидом

Народный артист РСФСР болеет уже седьмой день, но на самочувствие не жалуется.

14 июля, 07:38

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Актёр Михаил Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом, сообщает "Mash на Мойке".

Телеграм-канал уточняет, что 71-летний артист болеет уже седьмой день, при этом, по его собственным словам, чувствует себя нормально.

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А ранее с коронавирусом была госпитализирована актриса Татьяна Догилева. Артистка призналась, что сначала пыталась справиться с инфекцией самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас, по словам звезды, медики стабилизировали её состояние.

Михаил Боярский — не просто певец или актёр, это символ эпохи и кумир нескольких поколений. Сниматься в кино Боярский начал ещё школьником. В 1959 году он, десятилетний мальчишка, сыграл эпизодическую роль в фильме "Спички детям не игрушка". После были роли в "Соломенной шляпке", "Старшем сыне", "Собаке на сене", "Гардемаринах", "Узнике замка Иф" и многих других картинах. Но поистине всенародную любовь ему принесла главная роль в легендарной приключенческой ленте Юнгвальд-Хилькевича "Д`Артаньян и три мушкетёра". Подробнее о жизни и творчестве Боярского читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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