НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвичи смогут попасть в рестораны по татуировкам с QR-кодом

Рисунки на коже будут временными, как утверждают разработчики, они держатся две недели. Эскиз каждый сможет подобрать под себя.

14 июля, 07:47
<p>Фото © <a href="https://www.everink.ru/collection/qr-codes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">everink.ru</a></p>

Фото © everink.ru

Жители Москвы, переболевшие ковидом в последние шесть месяцев или вакцинировавшиеся от инфекции, смогут получить временную татуировку с QR-кодом для прохода в столичные рестораны и кафе. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов данного проекта — сервиса доставки еды Delivery Club.

"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", — отметили в Delivery Club.

"Вторая только закрепляет результат": Омбудсмен Титов предложил выдавать QR-коды уже после первой дозы вакцины

"Вторая только закрепляет результат": Омбудсмен Титов предложил выдавать QR-коды уже после первой дозы вакцины

Такая татуировка держится две недели. Для заказа необходимо выбрать понравившийся вариант оформления, сообщить о нём менеджеру и переслать свой QR-код.

"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации. Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — объяснили в сервисе доставки.

Собянин рассказал, сколько QR-кодов уже выдали в Москве

Собянин рассказал, сколько QR-кодов уже выдали в Москве

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — они будут работать без QR-кодов до 1 августа.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В столичной подземке с начала года стало в полтора раза больше поездов "Москва-2020"

сегодня в 08:21

"Вторая только закрепляет результат": Омбудсмен Титов предложил выдавать QR-коды уже после первой дозы вакцины

9 июля, 22:01

В России предложили запретить детям купаться без спасательных жилетов

сегодня в 07:15

ОКР призвал спортсменов не обсуждать Крым, Донбасс и политику на Олимпиаде в Токио

сегодня в 08:23

"Предчувствовал и не хотел в больницу": Сын Сафронова рассказал о последних днях жизни экс-мужа Пугачёвой

сегодня в 08:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1