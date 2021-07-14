Москвичи смогут попасть в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Рисунки на коже будут временными, как утверждают разработчики, они держатся две недели. Эскиз каждый сможет подобрать под себя.
Фото © everink.ru
Жители Москвы, переболевшие ковидом в последние шесть месяцев или вакцинировавшиеся от инфекции, смогут получить временную татуировку с QR-кодом для прохода в столичные рестораны и кафе. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов данного проекта — сервиса доставки еды Delivery Club.
"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", — отметили в Delivery Club.
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Такая татуировка держится две недели. Для заказа необходимо выбрать понравившийся вариант оформления, сообщить о нём менеджеру и переслать свой QR-код.
"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации. Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — объяснили в сервисе доставки.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — они будут работать без QR-кодов до 1 августа.
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