Москвичи смогут попасть в рестораны по татуировкам с QR-кодом

Жители Москвы, переболевшие ковидом в последние шесть месяцев или вакцинировавшиеся от инфекции, смогут получить временную татуировку с QR-кодом для прохода в столичные рестораны и кафе. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов данного проекта — сервиса доставки еды Delivery Club.

"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", — отметили в Delivery Club.

Такая татуировка держится две недели. Для заказа необходимо выбрать понравившийся вариант оформления, сообщить о нём менеджеру и переслать свой QR-код.