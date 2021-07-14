Иммунолог объяснил четвёртое место России по числу заражённых ковидом

В России в сравнении с США и Великобританией привито от коронавируса не так много граждан, поэтому страна находится на четвёртом месте в мире по количеству заболевших. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"У нас мало относительно прививаются, это правда. То есть у нас было мало заболевших, в том числе тех, которые неявно болели, и мало вакцинированных по сравнению, например, с Британией, США, с Израилем, там тем более. Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как заражённый, либо не обращался. Сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина", — объяснил медик.

По словам Жемчугова, раньше привитых россиян было намного меньше. Темпы вакцинации усилились только недавно. Рост заболевших должен прекратиться, когда нарастёт иммунная прослойка. Однако никто не может точно сказать, когда это произойдёт.