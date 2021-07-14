НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Иммунолог объяснил четвёртое место России по числу заражённых ковидом

Для остановки роста случаев инфицирования необходимо нарастить иммунную прослойку населения. В этом поможет вакцинация.

14 июля, 09:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В России в сравнении с США и Великобританией привито от коронавируса не так много граждан, поэтому страна находится на четвёртом месте в мире по количеству заболевших. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"У нас мало относительно прививаются, это правда. То есть у нас было мало заболевших, в том числе тех, которые неявно болели, и мало вакцинированных по сравнению, например, с Британией, США, с Израилем, там тем более. Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как заражённый, либо не обращался. Сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина", — объяснил медик.

В России снова зафиксирован антирекорд по смертности от ковида

В России снова зафиксирован антирекорд по смертности от ковида

По словам Жемчугова, раньше привитых россиян было намного меньше. Темпы вакцинации усилились только недавно. Рост заболевших должен прекратиться, когда нарастёт иммунная прослойка. Однако никто не может точно сказать, когда это произойдёт.

Москвичи смогут попасть в рестораны по татуировкам с QR-кодом

Москвичи смогут попасть в рестораны по татуировкам с QR-кодом

Напомним, Россия поднялась на четвёртое место по количеству случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ФБР расследует деятельность компании из США из-за поставок продукции в РФ в обход санкций

сегодня в 08:27

Лайф узнал о состоянии заразившейся коронавирусом Ирины Алфёровой

сегодня в 09:35

Иммунолог оценил риски заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

сегодня в 09:13

Джабаров оценил заявление о диалоге Москвы с талибами

сегодня в 09:40

"Пострадали сердце, печень, почки": По здоровью Анастасии Заворотнюк ударили серьёзные осложнения после терапии

сегодня в 09:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1