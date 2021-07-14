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В Киеве начались столкновения протестующих экс-силовиков с полицией

Митингующие ветераны МВД вышли к зданию Рады с требованием перерасчёта пенсий. Они заявили, что "стоят за издевательства", и потребовали переговоров со спикером Дмитрием Разумковым.

14 июля, 09:05

Тысячи украинских пенсионеров-силовиков устроили акцию протеста под зданием Верховной рады. Видео © Телеграм-канал Pavlovsky News / Соцсети

Перед зданием Верховной рады в Киеве, где сейчас проходит пленарное заседание, начались столкновения между пенсионерами-силовиками и полицией. Кадры с места инцидента появились в соцсетях.

Пока информации о задержанных не поступало. По данным сайта "Телеграф", тысячи митингующих ветеранов МВД требуют перерасчёта пенсий, а также переговоров со спикером Рады Дмитрием Разумковым. При этом демонстранты не уточняют, что будут делать, если политик не выйдет к ним. Отмечается, что акция изначально проходила мирно, однако через какое-то время правоохранители начали отстранять пенсионеров, после этого и завязалась драка.

"Стоим за издевательства над нами! Мы так радуемся и хотим, чтобы это продолжалось бесконечно", — заявил с сарказмом один из протестующих ветеранов.

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В ходе потасовки пенсионерам удалось отобрать у силовиков металлическое заграждение, сейчас они пытаются прорваться в здание Рады. Также сообщается, что ветераны МВД перекрыли движение на улицах Киева, где находятся парламент и Правительство Украины. Из-за этого город стоит в многокилометровых пробках. Добавим, что экс-силовики неоднократно выступали с требованием пересчитать им пенсионные выплаты в соответствии с законом.

Ранее в Грузии протестующие закидали офис правящей партии яйцами. Кроме того, демонстранты облили силовиков в центре Тбилиси краской. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили после смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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