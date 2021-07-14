В Сыктывкаре пьяные девочки-подростки затушили Вечный огонь
Одна из нарушительниц стоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По факту инцидента СКР начал проверку.
В Сыктывкаре девочки-подростки затушили Вечный огонь. Видео © Телеграм-канал "Сыктывкар № 1"
В Сыктывкаре правоохранители разыскивают двух девочек-подростков, которые затушили Вечный огонь у мемориала "Вечная слава". Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале "Сыктывкар № 1".
На кадрах видно, что две школьницы в чёрной и белой футболках убегают с места происшествия. Отойдя от мемориала, хулиганки чокаются стеклянными бутылками, в которых, возможно, был алкоголь, и, заливаясь смехом, скрываются в неизвестном направлении.
По данным местных СМИ, Вечный огонь могли потушить девочки 2005 года рождения. При этом одна из них состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. К слову, видеороликом уже заинтересовались правоохранители.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка", — отметили в СУ СКР по региону.
Как сообщили Лайфу в ГУ МВД по Коми, школьниц уже нашли и доставили в отдел. В момент совершения выходки они, предварительно, были пьяны.
Ранее в подмосковных Химках задержали мужчину, спалившего "вредный" бабушкин телевизор в Вечном огне. Злоумышленника, находившегося под наркотиками, нашли по горячим следам, в отношении него возбуждено уголовное дело. Им оказался 32-летний местный житель.
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