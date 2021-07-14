В Сыктывкаре пьяные девочки-подростки затушили Вечный огонь

В Сыктывкаре девочки-подростки затушили Вечный огонь. Видео © Телеграм-канал "Сыктывкар № 1"

В Сыктывкаре правоохранители разыскивают двух девочек-подростков, которые затушили Вечный огонь у мемориала "Вечная слава". Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале "Сыктывкар № 1".

На кадрах видно, что две школьницы в чёрной и белой футболках убегают с места происшествия. Отойдя от мемориала, хулиганки чокаются стеклянными бутылками, в которых, возможно, был алкоголь, и, заливаясь смехом, скрываются в неизвестном направлении.

По данным местных СМИ, Вечный огонь могли потушить девочки 2005 года рождения. При этом одна из них состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. К слову, видеороликом уже заинтересовались правоохранители.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка", — отметили в СУ СКР по региону.

Как сообщили Лайфу в ГУ МВД по Коми, школьниц уже нашли и доставили в отдел. В момент совершения выходки они, предварительно, были пьяны.