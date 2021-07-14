ФБР расследует деятельность компании из США из-за поставок продукции в РФ в обход санкций

Сотрудники Федерального бюро расследований США совместно с федеральными прокурорами разбираются в деятельности компании Intertech Corporation из-за подозрений в фальсификации документов и поставках различного оборудования для "российских программ оружия массового уничтожения". Об этом сообщил информационный портал The Daily Beast со ссылкой на судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении издания.

Отмечается, что компания из штата Нью-Гэмпшир связана с российской Intertech Instruments, которая подпала под санкции США. Американская фирма нарушала экспортное законодательство, касающееся торговых контактов с Россией, а также скрывала конечных получателей лабораторного оборудования и инструментов. Для сокрытия преступления она использовала подставную компанию.

В издании отметили, что у Intertech Corporation якобы имелись давние и весьма успешные деловые контакты с ФСБ России. Утверждается, что как минимум пять партий товаров было направлено с марта 2015 года по сентябрь 2016-го. Однако в самой компании не назвали конкретного получателя этих грузов.

Официальных обвинений пока не было предъявлено. ФБР пока не давало комментариев по этому делу.