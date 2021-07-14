В столичной подземке с начала года стало в полтора раза больше поездов "Москва-2020"
Новые составы превосходят многие мировые аналоги по комфорту. Только у них есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации и многое другое.
Фото © Московский метрополитен
С начала 2021 года на линии столичной подземки вышло ещё 24 поезда "Москва-2020". Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году их было 45.
"Наш самый современный поезд "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту. <...> Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха", — сказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Фото © Mos.ru
Уточняется, что десять новеньких составов работают на Кольцевой линии метрополитена. Ещё 14 начали обслуживать Калужско-Рижскую ветку: около 50% её парка составляют вагоны из серий "Москва" и "Москва-2020". Отмечается, что до конца текущего года власти планируют запустить ещё 20 новых современных поездов.
Ранее эксперт рассказал, что трамвайную сеть в Москве ждёт активное развитие по примеру метрополитена. Этому поможет решение объединить метро и трамвай в одну рельсовую систему. Таким образом, по его словам, столица встанет в ряд с Прагой, Ригой, Мюнхеном, Цюрихом, Женевой и Амстердамом.
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