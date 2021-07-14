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В столичной подземке с начала года стало в полтора раза больше поездов "Москва-2020"

Новые составы превосходят многие мировые аналоги по комфорту. Только у них есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации и многое другое.

14 июля, 08:21
<p>Фото © <a href="https://new.mosmetro.ru/news/detail/?news=540" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московский метрополитен </a></p>

Фото © Московский метрополитен

С начала 2021 года на линии столичной подземки вышло ещё 24 поезда "Москва-2020". Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году их было 45.

"Наш самый современный поезд "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту. <...> Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха", — сказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Фото © Mos.ru

Фото © Mos.ru

Уточняется, что десять новеньких составов работают на Кольцевой линии метрополитена. Ещё 14 начали обслуживать Калужско-Рижскую ветку: около 50% её парка составляют вагоны из серий "Москва" и "Москва-2020". Отмечается, что до конца текущего года власти планируют запустить ещё 20 новых современных поездов.

Ранее эксперт рассказал, что трамвайную сеть в Москве ждёт активное развитие по примеру метрополитена. Этому поможет решение объединить метро и трамвай в одну рельсовую систему. Таким образом, по его словам, столица встанет в ряд с Прагой, Ригой, Мюнхеном, Цюрихом, Женевой и Амстердамом.

Подземный рекордсмен. Факты о Московском метрополитене, о которых вы точно не знали

Подземный рекордсмен. Факты о Московском метрополитене, о которых вы точно не знали

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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