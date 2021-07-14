НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Урале двое работников детсада погибли от отравления ядовитыми газами

Завхоз и разнорабочий решили самостоятельно разобраться в причинах неприятного запаха в учреждении, для этого спустились в канализационную яму. Хватились их родственники, когда те не вернулись домой.

14 июля, 08:14
<p>Фото © <a href="https://vk.com/wall-32182751_6368102?z=photo-32182751_457556349/3e731e63dcb2fae464" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Типичный Екатеринбург</a></p>

Фото © VK / Типичный Екатеринбург

В Свердловской области двое сотрудников детского сада погибли прямо на работе, отравившись ядовитыми газами. Об инциденте рассказал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия случилась 10 июля в Таборинском районе. Завхоз и разнорабочий детсада решили выяснить причины неприятного запаха в дошкольном учреждении. Для этого они отправились проверить, что происходит в канализационной яме.

В Челябинске маленький ребёнок умер во время тихого часа в детсаду

В Челябинске маленький ребёнок умер во время тихого часа в детсаду

"По предварительной версии, работники отравились скопившимися ядовитыми газами и скончались прямо в канализационной яме", — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Россиянка обвинила мужа воспитательницы детсада в избиении своего сына

Россиянка обвинила мужа воспитательницы детсада в избиении своего сына

О гибели людей стало известно не сразу. Сотрудники не вернулись домой после рабочей смены. Обеспокоенные родственники позвонили в детсад. Тогда сторож решил осмотреть территорию учреждения. При обходе он и обнаружил погибших.

Ранее сообщалось, что повар детсада в Хабаровске попалась на торговле наркотиками. Уголовное дело уже направлено в суд, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Юристы предложили помощь пассажиру, открывшему аварийный люк самолёта

вчера в 19:43

Под Тамбовом семейное застолье обернулось смертью трёх человек

12 июля, 12:19

Тобольский депутат на Mercedes сбил полицейского

сегодня в 05:52

"Очень плохо": Жена рассказала об ухудшении состояния госпитализированного с ковидом Петра Мамонова

сегодня в 07:56

"Самую красивую женщину в мире" сняли с новым парнем, который поедал глазами её полуголое тело

сегодня в 08:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1