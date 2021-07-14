На Урале двое работников детсада погибли от отравления ядовитыми газами

В Свердловской области двое сотрудников детского сада погибли прямо на работе, отравившись ядовитыми газами. Об инциденте рассказал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия случилась 10 июля в Таборинском районе. Завхоз и разнорабочий детсада решили выяснить причины неприятного запаха в дошкольном учреждении. Для этого они отправились проверить, что происходит в канализационной яме.

"По предварительной версии, работники отравились скопившимися ядовитыми газами и скончались прямо в канализационной яме", — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга.

О гибели людей стало известно не сразу. Сотрудники не вернулись домой после рабочей смены. Обеспокоенные родственники позвонили в детсад. Тогда сторож решил осмотреть территорию учреждения. При обходе он и обнаружил погибших.