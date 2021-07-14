На Урале двое работников детсада погибли от отравления ядовитыми газами
Завхоз и разнорабочий решили самостоятельно разобраться в причинах неприятного запаха в учреждении, для этого спустились в канализационную яму. Хватились их родственники, когда те не вернулись домой.
Фото © VK / Типичный Екатеринбург
В Свердловской области двое сотрудников детского сада погибли прямо на работе, отравившись ядовитыми газами. Об инциденте рассказал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".
Трагедия случилась 10 июля в Таборинском районе. Завхоз и разнорабочий детсада решили выяснить причины неприятного запаха в дошкольном учреждении. Для этого они отправились проверить, что происходит в канализационной яме.
"По предварительной версии, работники отравились скопившимися ядовитыми газами и скончались прямо в канализационной яме", — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга.
О гибели людей стало известно не сразу. Сотрудники не вернулись домой после рабочей смены. Обеспокоенные родственники позвонили в детсад. Тогда сторож решил осмотреть территорию учреждения. При обходе он и обнаружил погибших.
Ранее сообщалось, что повар детсада в Хабаровске попалась на торговле наркотиками. Уголовное дело уже направлено в суд, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.
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