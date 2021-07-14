Бывший муж певицы Аллы Пугачёвой, советский и российский кинорежиссёр, писатель, сценарист Александр Стефанович предчувствовал свою смерть и не хотел ложиться в больницу. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука.

"Он очень боялся в больницу, он понимал, что в больнице он может не выжить. Он понимал, что едет в больницу, но ехал туда не с самыми лучшими мыслями. К сожалению, он предчувствовал. Мы сделали всё, что могли. Наверное, для нас это будет одной из самых больших потерь", — цитирует Луку Пятый канал.

Он рассказал, что вместе с отцом помогал Стефановичу — сначала лечиться дома, а затем в больнице. Никас Сафронов с сыном навещали режиссёра, привозили ему лекарства и еду.

"Мы связывались с ним в последний раз вчера. Ему становилось лучше. Но ему было тяжело дышать. Но вот, оказалось, что организм не выдержал", — добавил Лука.