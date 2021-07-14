В России снова зафиксирован антирекорд по смертности от ковида

За сутки в России от коронавируса умерло 786 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 145 278 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Условная летальность осталась на уровне 2,48%. При этом накануне, 13 июля, в стране также фиксировался максимум смертей от ковида — 780.