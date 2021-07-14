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В России снова зафиксирован антирекорд по смертности от ковида

Кроме того, за сутки в стране было выявлено 23 827 заболевших в 85 регионах.

14 июля, 08:35
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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

За сутки в России от коронавируса умерло 786 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 145 278 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Условная летальность осталась на уровне 2,48%. При этом накануне, 13 июля, в стране также фиксировался максимум смертей от ковида — 780.

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А ранее в московском Депздраве рассказали, что аномальная жара и "индийский" штамм коронавируса стали причинами роста смертности в июне в столице. В прошлом месяце был зарегистрирован 16 271 летальный исход, в аналогичный период годом ранее смертей было на 3145 меньше.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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