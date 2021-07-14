НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вильфанд рассказал, когда ждать "европейских" зим в России

По словам научного руководителя Гидрометцентра, морозы будут, но могут стать довольно редкими.

14 июля, 08:52
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Через 30 лет зимние температуры в России могут измениться в сторону увеличения на три-пять градусов из-за глобального потепления. Климат приблизится к "европейскому", рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох как остро встаёт. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема", — цитирует ТАСС Вильфанда.

Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода"

Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода"

Однако, как отмечает синоптик, это не означает, что зимы перестанут морозить россиян. Похолодания будут "редкими, но сильными".

"В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20–25 градусов мороза", — заявил Роман Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что в этом году бархатный сезон на российских курортах будет короче на две недели, чем в 2020 году. По его словам, циклоны, обрушившиеся на Крым и Кубань этим летом, не дали интенсивно прогреться морю.

В Союзе туриндустрии поддержали идею создания с Египтом группы по мониторингу

В Союзе туриндустрии поддержали идею создания с Египтом группы по мониторингу

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдепе рассказали о сферах, где интересы Москвы и Вашингтона сходятся

вчера в 21:28

В Латвии пригрозили зиме включением в санкционный список

2 мая, 22:49

В столичной подземке с начала года стало в полтора раза больше поездов "Москва-2020"

сегодня в 08:21

Джабаров оценил заявление о диалоге Москвы с талибами

сегодня в 09:40

"Пострадали сердце, печень, почки": По здоровью Анастасии Заворотнюк ударили серьёзные осложнения после терапии

сегодня в 09:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1