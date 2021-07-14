Вильфанд рассказал, когда ждать "европейских" зим в России
По словам научного руководителя Гидрометцентра, морозы будут, но могут стать довольно редкими.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Через 30 лет зимние температуры в России могут измениться в сторону увеличения на три-пять градусов из-за глобального потепления. Климат приблизится к "европейскому", рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох как остро встаёт. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема", — цитирует ТАСС Вильфанда.
Однако, как отмечает синоптик, это не означает, что зимы перестанут морозить россиян. Похолодания будут "редкими, но сильными".
"В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20–25 градусов мороза", — заявил Роман Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что в этом году бархатный сезон на российских курортах будет короче на две недели, чем в 2020 году. По его словам, циклоны, обрушившиеся на Крым и Кубань этим летом, не дали интенсивно прогреться морю.
Комментариев: 0