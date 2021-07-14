Иммунолог оценил риски заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

В организме одного пациента может присутствовать два и даже три штамма коронавируса, подтвердил директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов. Однако, по его словам, пока это только теоретическая вероятность, так как в России преобладает один штамм — так называемый дельта.

"А кто может вирусу запретить, чтобы он проник разными штаммами в организм? Никто. Поэтому может быть и два, и даже три штамма в одном пациенте. Теоретически это возможно. Но, учитывая то, что сейчас преобладает дельта-штамм, а другие выявляются в меньшем количестве, это скорее теоретическая вероятность", — цитирует Викулова kp.ru.

Врач также рассказал, кто может подхватить сразу два или три штамма: это люди с иммунной недостаточностью — онкопациенты, больные сахарным диабетом, имеющие метаболический синдром, получающие терапию, угнетающую иммунитет.

При этом Викулов призвал не запугивать россиян двойными заражениями, так как ситуация с ковидом сейчас и без того серьёзная.