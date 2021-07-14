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Иммунолог оценил риски заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

При этом врач-инфекционист напомнил, что сейчас в России преобладает "индийский" дельта-вариант — порядка 80–85% всех заражений.

14 июля, 09:13
<p>Фото © ТАСС/Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС/Гавриил Григоров

В организме одного пациента может присутствовать два и даже три штамма коронавируса, подтвердил директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов. Однако, по его словам, пока это только теоретическая вероятность, так как в России преобладает один штамм — так называемый дельта.

"А кто может вирусу запретить, чтобы он проник разными штаммами в организм? Никто. Поэтому может быть и два, и даже три штамма в одном пациенте. Теоретически это возможно. Но, учитывая то, что сейчас преобладает дельта-штамм, а другие выявляются в меньшем количестве, это скорее теоретическая вероятность", — цитирует Викулова kp.ru.

Врач также рассказал, кто может подхватить сразу два или три штамма: это люди с иммунной недостаточностью — онкопациенты, больные сахарным диабетом, имеющие метаболический синдром, получающие терапию, угнетающую иммунитет.

При этом Викулов призвал не запугивать россиян двойными заражениями, так как ситуация с ковидом сейчас и без того серьёзная.

Врач рассказал о максимальном интервале между дозами вакцины

Врач рассказал о максимальном интервале между дозами вакцины

Напомним, ранее эксперт Роспотребнадзора заявила о зарегистрированном в РФ случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса. У пожилой пациентки врачи выделили сначала один тип коронавируса, а спустя время — другой.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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