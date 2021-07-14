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Грозивший сбросить сына с балкона неадекват хотел увезти его в санаторий

Специально для этого иркутянин взял отпуск. Мужчина также хотел, чтобы после развода мальчик остался с ним. Коллегам он заявлял, что супруга регулярно уходит в запои и не следит за малышом.

14 июля, 09:27
<p>Задержанный папаша. Фото © LIFE </p>

Задержанный папаша. Фото © LIFE

Горе-папаша из Иркутска, 13 июля грозивший сбросить трёхлетнего сына с балкона, незадолго до инцидента взял на работе отпуск. Неадекват планировал поехать в санаторий с ребёнком, которому якобы необходимо лечение из-за задержки речи. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт. По словам источника, сибиряк обращался к начальству за характеристикой для суда. Роман хотел, чтобы после развода сын остался с ним. Он утверждал, что супруга якобы уходит в запои и не следит за ребёнком.

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Ранее юрист рассказал, что грозит неадеквату, чуть не сбросившему сына с балкона. По словам специалиста, отягчающим обстоятельством будет заявление жены иркутянина, которая пожаловалась в полицию на избиения. И даже на переговоры с супругом она пришла в тёмных очках, чтобы скрыть синяки.

Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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