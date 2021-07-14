Грозивший сбросить сына с балкона неадекват хотел увезти его в санаторий

Горе-папаша из Иркутска, 13 июля грозивший сбросить трёхлетнего сына с балкона, незадолго до инцидента взял на работе отпуск. Неадекват планировал поехать в санаторий с ребёнком, которому якобы необходимо лечение из-за задержки речи. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт. По словам источника, сибиряк обращался к начальству за характеристикой для суда. Роман хотел, чтобы после развода сын остался с ним. Он утверждал, что супруга якобы уходит в запои и не следит за ребёнком.

Ранее юрист рассказал, что грозит неадеквату, чуть не сбросившему сына с балкона. По словам специалиста, отягчающим обстоятельством будет заявление жены иркутянина, которая пожаловалась в полицию на избиения. И даже на переговоры с супругом она пришла в тёмных очках, чтобы скрыть синяки.