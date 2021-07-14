Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации с ковидом
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актёр якобы находится в Боткинской больнице.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Актёр Михаил Боярский опроверг появившиеся в СМИ и телеграм-каналах сообщения о своей госпитализации из-за коронавируса.
"У вас неверные сведения", — заявил он в беседе со "Звездой" .
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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом. 71-летний артист якобы болеет уже седьмой день, при этом чувствует себя нормально.
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