Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации с ковидом

Актёр Михаил Боярский опроверг появившиеся в СМИ и телеграм-каналах сообщения о своей госпитализации из-за коронавируса.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом. 71-летний артист якобы болеет уже седьмой день, при этом чувствует себя нормально.