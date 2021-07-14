Выстреливший в ногу школьнице после домогательств экс-полицейский получил 2,5 года колонии-поселения
На этот же срок его лишили права занимать некоторые должности в правоохранительных органах. Мужчина, покидая здание суда, не стал общаться с журналистами.
Фото © LIFE
В Москве осудили экс-полицейского, который выстрелил в ногу школьнице после домогательств. Видео © LIFE
В Москве к 2,5 года колонии-поселения приговорили бывшего полицейского Ивана Князева, который в декабре 2020 года прострелил ногу 13-летней девочке из травматического пистолета. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Симоновского районного суда.
Князева признали виновным по статье "Хулиганство с применением насилия". Отмечается, что он в течение двух лет и шести месяцев не сможет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. На вопросы Лайфа Князев после заседания суда не ответил.
"Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия". Ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, он также лишён права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение двух лет шести месяцев", — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Князев получил три года условно. Прокуратура обжаловала это решение.
Напомним, инцидент произошёл в начале декабря 2020 года в Москве. Сильно пьяный сотрудник полиции, находившийся не при исполнении и в гражданской одежде, выстрелил в девочку-подростка из травматического пистолета после домогательств. Школьницу доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Там медики извлекли из её ноги пулю. В ходе следствия было установлено, что стрелявший является другом семьи ребёнка и пришёл к ней в гости. После этого он был уволен из органов.
Комментариев: 0