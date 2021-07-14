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"Ловите момент, пока тепло": Петербуржцы нашли новый способ заработать в жару

Объявления предприимчивые коммерсанты размещают в Сети. Свои услуги бизнесмены оценивают в сумму от 500 рублей и выше.

14 июля, 10:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аномальная жара имеет свои плюсы. Это заметил петербуржец и решил заработать на купальщиках. Так, на площадке онлайн-сервиса для размещения объявлений "Авито" появилось предложение отвезти покупаться на Коркинское озеро и два карьера в Ленобласти на выбор. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как отмечается в объявлении, за поездку одному человеку придётся заплатить 1000 рублей, двум — 2000 рублей. А компании от трёх человек предоставляется скидка.

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"Ловите момент, пока тепло. Счастье в моментах жизни. Успейте забронировать место на субботу", — написал петербуржец.

Также автор объявления предлагает жителям Красногвардейского и Невского районов довезти их домой бесплатно. Для остальных эта услуга будет стоить 500 рублей.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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