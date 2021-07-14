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Компромиссов для оформления в России однополых браков быть не может, заявил Песков

В основном законе страны абсолютно однозначно трактуется понятие брака. Однозначна и цифра граждан, поддерживающих такую позицию, заметили в Кремле.

14 июля, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Никакой компромиссной формы регистрации в России однополых браков нет, следует ориентироваться на конституцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент [РФ Владимир Путин] никак на это не реагировал", — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал на решение ЕСПЧ по однополым бракам и не считает ли он возможным найти компромисс по данному вопросу.

Песков напомнил, что в конституции нашей страны формулировка понятия брака абсолютно однозначная, как и "абсолютно однозначна цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают".

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Организация призвала ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по однополым бракам в России

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по однополым бракам в России

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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