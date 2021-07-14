Компромиссов для оформления в России однополых браков быть не может, заявил Песков

Никакой компромиссной формы регистрации в России однополых браков нет, следует ориентироваться на конституцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент [РФ Владимир Путин] никак на это не реагировал", — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал на решение ЕСПЧ по однополым бракам и не считает ли он возможным найти компромисс по данному вопросу.

Песков напомнил, что в конституции нашей страны формулировка понятия брака абсолютно однозначная, как и "абсолютно однозначна цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают".