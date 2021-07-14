Компромиссов для оформления в России однополых браков быть не может, заявил Песков
В основном законе страны абсолютно однозначно трактуется понятие брака. Однозначна и цифра граждан, поддерживающих такую позицию, заметили в Кремле.
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Никакой компромиссной формы регистрации в России однополых браков нет, следует ориентироваться на конституцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент [РФ Владимир Путин] никак на это не реагировал", — указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал на решение ЕСПЧ по однополым бракам и не считает ли он возможным найти компромисс по данному вопросу.
Песков напомнил, что в конституции нашей страны формулировка понятия брака абсолютно однозначная, как и "абсолютно однозначна цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают".
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Организация призвала ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.
Лента новостей
Песков заявил, что Путин пока не планирует писать новые статьи о республиках бывшего СССР
сегодня в 10:27
Выстреливший в ногу школьнице после домогательств экс-полицейский получил 2,5 года колонии-поселения
сегодня в 10:26
"Ловите момент, пока тепло": Петербуржцы нашли новый способ заработать в жару
сегодня в 10:18
Комментариев: 0