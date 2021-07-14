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Песков заявил, что Путин в своей статье "не расписывается" за выбор украинцев

Сегодня Незалежная по многим аспектам управляется внешними силами, отметил представитель Кремля. По его словам, в стране извне назначаются судьи и прочие лица, занимающие высокопоставленные должности.

14 июля, 10:37
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61962/photos/61826" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин "не расписывается" за выбор украинцев. В своей статье глава государства говорит о противоречиях между обещаниями и действиями властей Незалежной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия", — пояснил представитель Кремля.

Путин заявил о миллионах украинцев, выступающих за нормализацию отношений с Россией

Путин заявил о миллионах украинцев, выступающих за нормализацию отношений с Россией

Сегодня Украина по многим аспектам управляется внешними силами, отметил Песков. По его словам, в стране извне назначаются судьи и прочие высокопоставленные лица.

"Что это, если не внешнее управление?" — констатировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Лайф писал, что Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Российский лидер отметил, что властям Украины необходимо взять паузу и перечитать его статью о Незалежной.

Путин рассказал, кому адресована его статья об Украине

Путин рассказал, кому адресована его статья об Украине

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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