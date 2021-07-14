Песков заявил, что Путин в своей статье "не расписывается" за выбор украинцев
Сегодня Незалежная по многим аспектам управляется внешними силами, отметил представитель Кремля. По его словам, в стране извне назначаются судьи и прочие лица, занимающие высокопоставленные должности.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин "не расписывается" за выбор украинцев. В своей статье глава государства говорит о противоречиях между обещаниями и действиями властей Незалежной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия", — пояснил представитель Кремля.
Сегодня Украина по многим аспектам управляется внешними силами, отметил Песков. По его словам, в стране извне назначаются судьи и прочие высокопоставленные лица.
"Что это, если не внешнее управление?" — констатировал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Лайф писал, что Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Российский лидер отметил, что властям Украины необходимо взять паузу и перечитать его статью о Незалежной.
Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
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