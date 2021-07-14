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Песков: Пауза в работе "нормандского формата" связана с невыполнением Украиной "Минска-2"

Самым действенным по решению проблемы Донбасса в Кремле по-прежнему считают минский комплекс мер 2015 года.

14 июля, 10:47

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину возникновения паузы в работе "нормандской четвёрки". По его словам, всему виной невыполнение Украиной Минских соглашений и других ранее достигнутых договорённостей.

"В последние годы возникла серьёзная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договорённостей. Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс Минских договорённостей не выполняется украинской стороной", — рассуждает представитель Кремля.

Путин: Всё больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс

Путин: Всё больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс

Ранее Лайф писал, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Он является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с канцлером Ангелой Меркель призвал "оказать давление" на Россию, чтобы провести встречу "нормандской четвёрки". Также глава Незалежной отметил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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