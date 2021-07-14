Но вы держитесь: Сезон в РПЛ ещё не начался, а у клубов уже нет денег Ещё свеж в памяти пример "Тамбова", который очень долго мучился, но сумел доиграть прошлый сезон. 14 июля, 10:57 Фото © ФК Нижний Новгород

Российский футбольный сезон готов к своему старту. Ещё не до конца утихли страсти вокруг Евро-2020, а на всех зрителей и экспертов словно лавина несётся новая проблема. Из 16 команд, которым суждено стартовать в РПЛ, нашлись те, кто испытывает достаточно серьёзные финансовые проблемы. И это до начала чемпионата, что ж там дальше будет?

Дебютант с берегов Волги

Футбольный клуб "Нижний Новгород" о проблемах заявил достаточно открыто и уже даже успел обратиться к главе Минспорта РФ. Дескать, со спонсорами беда, бюджет маленький, а играть надо, путь "Тамбова" — не наш вариант. Олег Матыцин, как пишут СМИ, помочь пообещал, но сразу предупредил, что дело это небыстрое и совсем нелёгкое.

— "Нижний Новгород" судьбу "Тамбова" не повторит, конечно. На первое время деньги есть, всё пока идёт в штатном режиме. Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем всё наладится, — заявил президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.

Сейчас у команды есть 300 миллионов рублей, которые она получила от области. При этом в клубе ожидают бюджет в районе одного миллиарда рублей и даже больше. В то же время, по данным "Чемпионата", у клуба имеются долги ещё за прошлый сезон — 120 миллионов рублей.

Здесь же будет уместно вспомнить и то, как "Нижний" стал участником РПЛ. Команда заняла третье место в ФНЛ, которое даёт право лишь на стыковые матчи, но не прямой выход в главный турнир страны. Вторым стал "Оренбург", которому из-за проблем со стадионом не дали необходимую лицензию. При этом с финансами у уральцев, по разным данным, полный порядок.

У "Уфы" проблемы, а Газизов судится со "Спартаком"

О финансовых трудностях в "Уфе" говорят уже далеко не первый день. Команда из Башкирии ещё в прошлом сезоне испытывала трудности, однако позже была информация, что всё-таки совсем тяжёлой ситуации избежать удалось. Впрочем, ощущение того, что непростые времена продолжаются, никуда не исчезло.

Из клуба ушёл глава совета директоров Ростислав Мурзагулов, а нынешний генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов говорит о том, что в тяжёлом положении команда находится полтора года.

— Пока всё так, как и было раньше. Подушка безопасности у нас есть, она и была раньше. Мы полтора года живём в таких условиях. Для нас это не в новинку. Поэтому мы ищем новых футболистов, которых будем развивать. Если так пойдёт дальше, то при любой возможности будем их продавать. Бюджет нужно пополнять. Самое главное, чтобы клуб всегда был на плаву, — говорил Газизов.

При этом клуб, который спонсируется из бюджета республики, по некоторым данным, уже давно не получает каких-либо средств. Однако всё равно продолжает играть и даже сумел съездить на сборы в Австрию, где сыграл далеко не с самыми последними командами в Европе — "Олимпиакосом" или "Викторией" из Чехии.

Любопытно, что уже не только общественность просит руководство республики обратить внимание на проблемы клуба, но и бывший голкипер команды Андрей Лунёв, который не так давно перебрался в немецкий "Байер".

— Я прекрасно помню, кто дал мне дорогу в большой футбол. Я хочу обратиться к властям Республики Башкирия, чтобы они обратили внимание на непростую ситуацию с клубом, который всегда приносил много радости и, надеюсь, ещё будет приносить. Самой команде и болельщикам хочу пожелать больших и громких побед, — отметил Лунёв.

Дошло до того, что местные депутаты просят Контрольно-счётную палату проверить деятельность "Уфы". По информации "Коммерсанта", в Курултае недоумевают, как одна из лучших команд по финансовой модели "повисла на шее республики".

В то же время гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов продолжает судиться со "Спартаком". Речь идёт о почти 400 миллионах рублей выходного пособия, которое, по словам Газизова, ему должны красно-белые из-за увольнения. Суд, к слову, требования одного из боссов "Уфы" удовлетворил, но "Спартак" собирается это обжаловать. Кажется, что всё это в комплексе вряд ли хорошо скажется на имидже башкирского клуба.

Любопытно, что всё это происходит на фоне слухов о достаточно глобальной реформе всего российского клубного футбола. Возможно, через пару лет мы совсем не узнаем РПЛ, которая перейдёт на "швейцарскую систему". К слову, тогда грань между топ-клубами, которые не жалуются на финансовое положение, и командами с не самыми большими бюджетами станет ещё сильнее. Пока реформа не принята, сложно говорить о том, насколько это будет хорошо для клубов типа "Уфы".

К слову, по пути "Тамбова" идти не хочет никто. Однако, по этой дорожке в России нет-нет, да какая-то команда пройдёт. Для Нижнего Новгорода, кстати, это может быть не первый пример смерти местной команды. Не так давно существование прекратила "Волга", теперь же открыт вопрос, что будет с новой командой. Огорчает и то, что извечная, кажется, проблема нашего футбола повторяется вновь и вновь с завидной регулярностью. И как от неё избавиться, похоже, не знает никто.

Авторы Шамиль Гаджиев