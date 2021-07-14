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Следил за женой по GPS и ходил к гадалке: Что известно о выкравшем сына иркутском неадеквате

Нынешнюю супругу Роман контролировал по любому поводу. Несколько раз благоверная уходила, но ревнивцу удавалось её вернуть. Конфликты повторялись раз за разом.

14 июля, 11:31
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Горе-папаша из Иркутска, который 13 июля чуть не скинул трёхлетнего сына с балкона, стал мнительным, потому что ему якобы когда-то изменила первая супруга. Из-за этого Роман всё время подозревал нынешнюю благоверную в неверности. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, когда мужчина сошёлся со второй супругой, то начал устанавливать скрытые камеры в квартире, подкладывал женщине GPS-маячки, а также дал ей оформленную на себя сим-карту и регулярно заказывал распечатку звонков. Кроме того, неадекват даже ходил к гадалкам, чтобы узнать, изменяла ему жена или нет. При этом сам ревнивец верностью не отличался: несколько раз супруга уходила от него из-за его интрижек на работе.

Юрист рассказал, что грозит иркутянину, чуть не сбросившему сына с балкона

Юрист рассказал, что грозит иркутянину, чуть не сбросившему сына с балкона

Как утверждает источник, первой жене сибиряка тоже жилось с ним несладко. Он постоянно избивал её, а во время развода вообще похитил дочку, которую потом женщине пришлось забирать через суд.

Сейчас нынешняя супруга мнительного иркутянина проходит обследование после последнего избиения, у женщины сотрясение мозга. С сыном, к счастью, всё в порядке, он находится у бабушки с дедушкой.

Пасынок рассказал, как неадекват из Иркутска разбил лицо жене за "измену"

Пасынок рассказал, как неадекват из Иркутска разбил лицо жене за "измену"

Ранее Лайф рассказывал, что неадекват после развода с женой хотел оставить себе трёхлетнего сына, которым размахивал с 13-го этажа. Он также планировал увезти мальчика в санаторий. По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт.

Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.

Передача малыша маме после спасения от отца-неадеквата попала на видео

Передача малыша маме после спасения от отца-неадеквата попала на видео

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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