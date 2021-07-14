Следил за женой по GPS и ходил к гадалке: Что известно о выкравшем сына иркутском неадеквате

Нынешнюю супругу Роман контролировал по любому поводу. Несколько раз благоверная уходила, но ревнивцу удавалось её вернуть. Конфликты повторялись раз за разом.