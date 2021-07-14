Говорить о вакцинации подростков от ковида пока преждевременно, заявила Кузнецова

Детский омбудсмен также подчеркнула, что прививать несовершеннолетних будут только с согласия родителей.

В России пока ещё нет зарегистрированной вакцины от ковида для детей и подростков, поэтому эту тему обсуждать преждевременно. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя недавнее заявление директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что до 20 сентября следует начать прививать несовершеннолетних.

"Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение [о вакцинации] преждевременно и реализовано в таком виде не будет", — уточнила детский омбудсмен.

При этом Кузнецова подчеркнула, что прививать детей и подростков от CoViD-19 будут только с согласия родителей.