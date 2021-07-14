Говорить о вакцинации подростков от ковида пока преждевременно, заявила Кузнецова
Анна Кузнецова. Фото © Kremlin.ru
Детский омбудсмен также подчеркнула, что прививать несовершеннолетних будут только с согласия родителей.
В России пока ещё нет зарегистрированной вакцины от ковида для детей и подростков, поэтому эту тему обсуждать преждевременно. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя недавнее заявление директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что до 20 сентября следует начать прививать несовершеннолетних.
"Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение [о вакцинации] преждевременно и реализовано в таком виде не будет", — уточнила детский омбудсмен.
При этом Кузнецова подчеркнула, что прививать детей и подростков от CoViD-19 будут только с согласия родителей.
Ранее главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков. Сейчас состояние привитых детей ежечасно мониторится специалистами, подчеркнул Исмаил Османов. Вернувшись домой, они должны будут вести дневник самочувствия в специальном приложении.