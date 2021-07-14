Папу римского Франциска выписали из больницы имени Агостино Джемелли после трёхчасовой операции на кишечнике. Об этом сообщил телеканал tgcom24.

По данным источника, в минувшее воскресенье понтифик впервые после операции появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы, где находилась его палата, и обратился к ним с проповедью по случаю полуденной молитвы.