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Папу римского Франциска выписали из больницы

84-летний понтифик после операции обратился к верующим со своего балкона с проповедью.

14 июля, 11:30

Фото © ТАСС / АР / Alessandra Tarantino

Папу римского Франциска выписали из больницы имени Агостино Джемелли после трёхчасовой операции на кишечнике. Об этом сообщил телеканал tgcom24.

По данным источника, в минувшее воскресенье понтифик впервые после операции появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы, где находилась его палата, и обратился к ним с проповедью по случаю полуденной молитвы.

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Напомним, папу римского Франциска госпитализировали 4 июля. Тогда же стало известно о плановой операции по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярная болезнь сигмовидной ободочной кишки). Позднее Ватикан сообщил о том, что понтифик чувствует себя нормально после успешного хирургического вмешательства.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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