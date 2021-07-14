НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин обсудил вопросы климата с Джоном Керри

Стороны пришли к мнению, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы.

14 июля, 11:07

Фото (архивное) © Kremlin

Президент России Владимир Путин обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри вопросы климата. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по телефону, хотя сам Керр сейчас находится в Москве с рабочим визитом. Он проинформировал российского президента о прошедших встречах, в ходе которых обсуждались "различные аспекты международной климатической повестки".

В сообщении Кремля говорится, что в разговоре политиков были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая осенью состоится в шотландском Глазго.

"Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация придаёт большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении", — проинформировали в Кремле.

Вместе с тем в контексте текущего председательства России в Арктическом совете Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. И эти мнения, судя по всему, совпали.

"Констатировано, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", — отмечает пресс-служба Кремля.

"Чушь и передёргивание": Путин опроверг мнение о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата

"Чушь и передёргивание": Путин опроверг мнение о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата

Лайф уже сообщал, что спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри будет находиться в Москве по 15 июля. В рамках трёхдневного визита он уже успел встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам российского министра, Москва позитивно рассматривает визит Джона Керри. Это расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков заявил, что Путин в своей статье "не расписывается" за выбор украинцев

сегодня в 10:37

ФБР расследует деятельность компании из США из-за поставок продукции в РФ в обход санкций

сегодня в 08:27

В Кремле заявили, что методичка для олимпийцев по общению со СМИ "не помешает"

сегодня в 11:03

"Стыдно за таких футболистов": Игроков сборной Украины осудили за фото с Бастой

сегодня в 11:25

Говорить о вакцинации подростков от ковида пока преждевременно, заявила Кузнецова

сегодня в 11:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1