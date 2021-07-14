Путин обсудил вопросы климата с Джоном Керри
Стороны пришли к мнению, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы.
Фото (архивное) © Kremlin
Президент России Владимир Путин обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри вопросы климата. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по телефону, хотя сам Керр сейчас находится в Москве с рабочим визитом. Он проинформировал российского президента о прошедших встречах, в ходе которых обсуждались "различные аспекты международной климатической повестки".
В сообщении Кремля говорится, что в разговоре политиков были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая осенью состоится в шотландском Глазго.
"Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация придаёт большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении", — проинформировали в Кремле.
Вместе с тем в контексте текущего председательства России в Арктическом совете Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. И эти мнения, судя по всему, совпали.
"Констатировано, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", — отмечает пресс-служба Кремля.
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Лайф уже сообщал, что спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри будет находиться в Москве по 15 июля. В рамках трёхдневного визита он уже успел встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам российского министра, Москва позитивно рассматривает визит Джона Керри. Это расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами.
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