Путин обсудил вопросы климата с Джоном Керри

Президент России Владимир Путин обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри вопросы климата. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по телефону, хотя сам Керр сейчас находится в Москве с рабочим визитом. Он проинформировал российского президента о прошедших встречах, в ходе которых обсуждались "различные аспекты международной климатической повестки".

В сообщении Кремля говорится, что в разговоре политиков были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая осенью состоится в шотландском Глазго.

"Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация придаёт большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении", — проинформировали в Кремле.

Вместе с тем в контексте текущего председательства России в Арктическом совете Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. И эти мнения, судя по всему, совпали.

"Констатировано, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", — отмечает пресс-служба Кремля.