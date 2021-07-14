В Кремле прокомментировали массовую драку мигрантов на юго-востоке Москвы

Столичные правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан в районе Кузьминки. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере.

"Не фиксируем проблем в этой (миграционной. — Прим. ред.) сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе — конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стала ли массовая драка иностранцев предметом внимания главы государства.