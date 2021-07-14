В Кремле прокомментировали массовую драку мигрантов на юго-востоке Москвы
В отношении задержанных иностранцев были составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России, а также за мелкое хулиганство.
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Столичные правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан в районе Кузьминки. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере.
"Не фиксируем проблем в этой (миграционной. — Прим. ред.) сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе — конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стала ли массовая драка иностранцев предметом внимания главы государства.
Напомним, в ночь на 13 июля на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Участники конфликта выбегали на дорогу, мешали машинам и пешеходам. В результате побоища несколько человек получили ранения, в том числе ножевые, некоторые были госпитализированы.
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