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В Кремле прокомментировали массовую драку мигрантов на юго-востоке Москвы

В отношении задержанных иностранцев были составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России, а также за мелкое хулиганство.

14 июля, 11:06
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Столичные правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан в районе Кузьминки. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере.

"Не фиксируем проблем в этой (миграционной. — Прим. ред.) сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе — конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стала ли массовая драка иностранцев предметом внимания главы государства.

Больше ста задержанных за драку в Кузьминках мигрантов выдворят из России

Больше ста задержанных за драку в Кузьминках мигрантов выдворят из России

Напомним, в ночь на 13 июля на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Участники конфликта выбегали на дорогу, мешали машинам и пешеходам. В результате побоища несколько человек получили ранения, в том числе ножевые, некоторые были госпитализированы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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