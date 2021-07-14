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Аксёнов назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в транспорте в Крыму

Глава региона также поручил "максимально отменить" все увеселительные мероприятия, причём вне зависимости от того, кто их организатор.

14 июля, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

В транспорте в Крыму маски используются минимальным числом пассажиров, поэтому отчёты муниципальных властей об отсутствии нарушений масочного режима ложны, заявил глава региона Сергей Аксёнов на оперативном штабе по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ИА "Крыминформ".

Аксёнов назвал катастрофой слова о том, что, по официальным отчётам, во время более 800 проверок на транспорте было зафиксировано лишь 50 нарушений. Он подчеркнул, что все подписавшие эти документы являются "соучастниками лжи", и анонсировал специальное совещание по соблюдению антиковидных мер в общественном транспорте на территории Крыма.

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"Это ложь, вы же сами понимаете. Я каждый день езжу по городу. Не надо проверять, остановились с автобусом, троллейбусом, большинство в салоне находящихся пассажиров находится без масок. По моим ощущениям, масок до 10% всего. Поэтому 100% это ложь. Если подписывали главы администраций, то они соучастники этой лжи. Так быть не должно", — подчеркнул Аксёнов.

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Напомним, Аксёнов ужесточил коронавирусные ограничения в шести районах Крыма. Запреты коснулись работы караоке-клубов, кальянных, фуд-кортов в торговых центрах. Также с 13 июля нельзя проводить массовые мероприятия и оказывать услуги на фуд-кортах (за исключением работы навынос и доставки).

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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