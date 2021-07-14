За сутки в России от коронавируса умерло 786 пациентов — это максимум с начала пандемии. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с Лайфом рассказал о причинах антирекорда по смертности.

"Ожидаемо, что в жару, при интенсивной активности солнечного света, вирус будет вести себя агрессивнее. Его период жизни на объектах внешней среды под воздействием ультрафиолета короткий. Чтобы выжить, он будет активнее заражать, провоцировать организм выпускать наружу больше вирусных частиц. Это логично", — рассказал Шунков.

При этом, по его словам, единичный случай регистрации большого количества смертей не может говорить о нарастании у него летальности. Этот показатель остался неизменным, несмотря на аномальную жару, так как "в медицинских учреждениях контролируют температуру в помещениях, где лежат тяжёлые пациенты".

"Вирусу невыгодно наращивать летальность. Напротив, он должен снижать летальность, чтобы выживать в популяции и не приводить к смерти носителей. Летальность больше не стала. А агрессивность вируса проявляется высокой заразностью, которая позволяет при меньшем количестве вирусных частиц, попавших в организм, возбуждать заболевание", — отметил врач.